Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 15 декабря 2025Мир

Захарова вменила в заслуги Ленина существование Польши

Захарова напомнила польскому МИД, что Польша существует благодаря Ленину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава польского МИД Радослав Сикорский не должен существовать, потому что современная Польша существует благодаря советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом в своем Telegram-канале напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине», — написала российский дипломат.

Так она отреагировала на ироничный пост Сикорского в соцсети Х, где тот упомянул о протесте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против конфискации российских замороженных активов, заявив, что «Виктор заработал свой орден Ленина».

«Упоминанием имени Ленина мининдел, надо полагать, хотел обидеть Виктора Орбана», — отметила Захарова.

Ранее на пост польского коллеги о заслуженном Орбаном ордене Ленина отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!» — заявил Сийярто.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok