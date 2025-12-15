Захарова напомнила польскому МИД, что Польша существует благодаря Ленину

Глава польского МИД Радослав Сикорский не должен существовать, потому что современная Польша существует благодаря советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом в своем Telegram-канале напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине», — написала российский дипломат.

Так она отреагировала на ироничный пост Сикорского в соцсети Х, где тот упомянул о протесте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против конфискации российских замороженных активов, заявив, что «Виктор заработал свой орден Ленина».

«Упоминанием имени Ленина мининдел, надо полагать, хотел обидеть Виктора Орбана», — отметила Захарова.

Ранее на пост польского коллеги о заслуженном Орбаном ордене Ленина отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!» — заявил Сийярто.