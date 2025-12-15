Замужняя женщина оголила грудь перед другом своего сына и пожаловалась на интимную жизнь

В штате Флорида, США, 41-летнюю Лизу Сингх арестовали за сексуальные домогательства в отношении подростка. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел, когда Сингх пригласила к себе домой несколько друзей сына. По их словам, женщина сразу стала флиртовать с одним из мальчиков, называла его «дорогой» и постоянно пыталась его коснуться.

Когда другие подростки оставили Сингх и его наедине, она тут же пожаловалась ему на интимную жизнь. По ее словам, муж не мог удовлетворить ее сексуально, и она хотела, чтобы это сделал мальчик. Она оголила перед ним грудь и просила его трогать ее.

Впоследствии мальчик признался, что выполнял все просьбы женщины, поскольку чувствовал себя неловко. Сингх несколько раз целовала его, а также терлась телом о его пенис через одежду. После она попросила мальчика никому не рассказывать об этом. В ином случае она обещала навредить себе.

Позднее полиция выяснила, что перед встречей с жертвой Сингх поссорилась с мужем. Она находится за решеткой в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии идет судебное разбирательство по делу 53-летней школьной учительницы, обвиненной в совращении 12-летнего мальчика. По словам женщины, школьник сам поцеловал ее в губы, после чего она оттолкнула его и дала понять, что «продолжения не будет».

