Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

Зеленский пообщался с белорусскими политзаключенными

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с белорусскими политзаключенными, среди которых лидеры оппозиции Мария Колесникова и Виктор Бабарико, по видеосвязи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром пообщался с освобожденными политзаключенными из Беларуси. Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию [по специальной военной операции на Украине]», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев будет и дальше помогать тем, кто «защищает независимость и жизнь людей».

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Позже, во время пресс-конференции, их пять раз спросили о специальной военной операции. Мария Колесникова не стала отвечать, перенаправив вопрос коллегам.