Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 15 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

Зеленский пообщался с белорусскими политзаключенными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с белорусскими политзаключенными, среди которых лидеры оппозиции Мария Колесникова и Виктор Бабарико, по видеосвязи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром пообщался с освобожденными политзаключенными из Беларуси. Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию [по специальной военной операции на Украине]», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев будет и дальше помогать тем, кто «защищает независимость и жизнь людей».

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Позже, во время пресс-конференции, их пять раз спросили о специальной военной операции. Мария Колесникова не стала отвечать, перенаправив вопрос коллегам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok