16:55, 15 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский провел еще одни переговоры после встречи со спецпосланником Трампа

Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом провел еще одни переговоры с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

«Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе визита глава государства оставил запись в гостевой книге», — говорится в публикации.

Подробности переговоров двух лидеров не раскрываются.

Ранее стало известно, что Зеленский во время переговоров отказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу в выводе Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Отмечается, что украинский лидер продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии соприкосновения.

