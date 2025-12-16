Адвокат Киркорова ответил на объявление певца в розыск на Украине

Адвокат Киркорова заявил, что певца не волнует объявление в розыск на Украине

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Роман Кузьмин прокомментировал сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила исполнителя в розыск. Слова юриста передает «Абзац».

Представитель Киркорова подчеркнул, что певца не интересуют «потуги» СБУ. Объявление Киркорова в розыск он назвал глупостью. «Мало ли что они объявляют. Филипп Бедросович — гражданин Российской Федерации, он руководствуется интересами России», — заявил Кузьмин.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила Киркорова в розыск. В 2021 году артиста признали угрозой национальной безопасности Украины. В СБУ пояснили, что певец не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.