Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:09, 16 декабря 2025Культура

Адвокат Киркорова ответил на объявление певца в розыск на Украине

Адвокат Киркорова заявил, что певца не волнует объявление в розыск на Украине
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Роман Кузьмин прокомментировал сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила исполнителя в розыск. Слова юриста передает «Абзац».

Представитель Киркорова подчеркнул, что певца не интересуют «потуги» СБУ. Объявление Киркорова в розыск он назвал глупостью. «Мало ли что они объявляют. Филипп Бедросович — гражданин Российской Федерации, он руководствуется интересами России», — заявил Кузьмин.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила Киркорова в розыск. В 2021 году артиста признали угрозой национальной безопасности Украины. В СБУ пояснили, что певец не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok