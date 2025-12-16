Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 16 декабря 2025Экономика

В России обнаружили верный признак грядущей рецессии

ЦСР: Структурный кризис автопрома в РФ является опережающим индикатором рецессии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Автомобильная промышленность России лидирует по падению выпуска по итогам первых десяти месяцев 2025 года, при этом можно говорить не просто о коррекции после всплеска производства 2022-2023 годов, а об устойчивом нисходящем тренде, указывающем на ее структурное истощение. Об этом говорится в исследовании Центра стратегического развития (ЦСР).

Аналитики обращают внимание, что в крупнейших экономиках мира автопром традиционно выступает опережающим индикатором экономического спада. В последние десятилетия именно этот признак позволял говорить о приближающейся рецессии в США, Европе и Китае.

Его экономический смысл в том, что автомобиль — товар длительного пользования, покупка которого чувствительна к уровню процентных ставок, состояния деловой активности и ожиданий граждан по поводу перспективы собственных доходов в ближайшие годы.

По данным Росстата, в целом в промышленности за десять месяцев выпуск вырос на один процент, а индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упал на 22 процента. В октябре снижение ускорилось до 40 процентов. Доналоговая прибыль автопрома рухнула в три раза, до 48,3 миллиарда рублей, а рентабельность продаж — до 1,2 процента.

Наиболее показательным в ЦСР считают ситуацию с падением продаж и производства грузовых автомобилей. Так, общий выпуск упал на 32 процента, а отдельно в категории седельных тягачей для полуприцепов, то есть фур — на 66 процентов. Такая динамика, уверены эксперты, лучше прочих отображает складывающиеся перспективы экономики.

Материалы по теме:
Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?
Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?
1 октября 2025
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
13 мая 2025

Рост доли российской техники на рынке за счет протекционистских мер вряд ли изменит общую ситуацию, говорится в отчете, особенно в контексте индикаторов. Так, в ЦСР полагают, что закон о локализации автомобилей такси приведет не к всплеску спроса на продукцию отечественного автопрома, а к росту цен на услугу для пассажиров.

Кроме того, такое решение законсервирует неконкурентоспособность отечественной автомобильной продукции, что загоняет отрасль в ловушку структурного спада, выбраться из которой будет непросто.

«Российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада. Его роль в экономике может необратимо сократиться до уровня социально значимой, но технологически отсталой и зависимой от импорта сборки, а его сигналы как "опережающего индикатора" будут указывать не на циклы, а на перманентную стагнацию», — заключили в ЦСР.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган указал, что регулятор не видит рисков рецессии и в целом оценивает складывающиеся темпы роста как хорошие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Пенсионер призвал к теракту на Красной площади во время Парада Победы

    Российский вратарь сломал клюшку после очередного поражения в НХЛ

    В России на производящем нефтяные трубы заводе начался пожар и попал на видео

    Россиянка получила в парикмахерской укусы вместо новой прически

    В Европе заявили об уязвимом положении Зеленского на Украине

    Граничащие с Россией страны Европы потребовали от ЕС деньги

    Раскрыт экзистенциальный кризис Каллас из-за Украины

    В МИД России заявили о стремлении нормализовать отношения с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok