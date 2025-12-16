В России обнаружили верный признак грядущей рецессии

ЦСР: Структурный кризис автопрома в РФ является опережающим индикатором рецессии

Автомобильная промышленность России лидирует по падению выпуска по итогам первых десяти месяцев 2025 года, при этом можно говорить не просто о коррекции после всплеска производства 2022-2023 годов, а об устойчивом нисходящем тренде, указывающем на ее структурное истощение. Об этом говорится в исследовании Центра стратегического развития (ЦСР).

Аналитики обращают внимание, что в крупнейших экономиках мира автопром традиционно выступает опережающим индикатором экономического спада. В последние десятилетия именно этот признак позволял говорить о приближающейся рецессии в США, Европе и Китае.

Его экономический смысл в том, что автомобиль — товар длительного пользования, покупка которого чувствительна к уровню процентных ставок, состояния деловой активности и ожиданий граждан по поводу перспективы собственных доходов в ближайшие годы.

По данным Росстата, в целом в промышленности за десять месяцев выпуск вырос на один процент, а индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упал на 22 процента. В октябре снижение ускорилось до 40 процентов. Доналоговая прибыль автопрома рухнула в три раза, до 48,3 миллиарда рублей, а рентабельность продаж — до 1,2 процента.

Наиболее показательным в ЦСР считают ситуацию с падением продаж и производства грузовых автомобилей. Так, общий выпуск упал на 32 процента, а отдельно в категории седельных тягачей для полуприцепов, то есть фур — на 66 процентов. Такая динамика, уверены эксперты, лучше прочих отображает складывающиеся перспективы экономики.

Рост доли российской техники на рынке за счет протекционистских мер вряд ли изменит общую ситуацию, говорится в отчете, особенно в контексте индикаторов. Так, в ЦСР полагают, что закон о локализации автомобилей такси приведет не к всплеску спроса на продукцию отечественного автопрома, а к росту цен на услугу для пассажиров.

Кроме того, такое решение законсервирует неконкурентоспособность отечественной автомобильной продукции, что загоняет отрасль в ловушку структурного спада, выбраться из которой будет непросто.

«Российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада. Его роль в экономике может необратимо сократиться до уровня социально значимой, но технологически отсталой и зависимой от импорта сборки, а его сигналы как "опережающего индикатора" будут указывать не на циклы, а на перманентную стагнацию», — заключили в ЦСР.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган указал, что регулятор не видит рисков рецессии и в целом оценивает складывающиеся темпы роста как хорошие.