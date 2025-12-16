Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 16 декабря 2025Мир

Белый дом объяснил отсутствие ударов по Венесуэле

Белый дом: Для ударов по территории Венесуэлы Трампу нужно согласие Конгресса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom

Для нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы президенту США Дональду Трампу нужно согласие Конгресса, в связи с чем Вашингтон бьет в настоящее время только по целям на море. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в беседе с Vanity Fair.

«Если бы он [Трамп] санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда [потребовалось бы одобрение] Конгресса», — отметила Уайлз.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио и американский вице-президент Джей Ди Вэнс «почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги». Уайлз подчеркнула, что Трамп намерен «продолжать взрывать лодки до тех пор, пока [президент Венесуэлы Николас] Мадуро не сдастся».

Ранее Трамп заявил, что США могут атаковать наркоторговцев Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки. Он добавил, что после американских ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев их поставки по морю сократились на 96 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok