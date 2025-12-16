Белый дом объяснил отсутствие ударов по Венесуэле

Белый дом: Для ударов по территории Венесуэлы Трампу нужно согласие Конгресса

Для нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы президенту США Дональду Трампу нужно согласие Конгресса, в связи с чем Вашингтон бьет в настоящее время только по целям на море. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в беседе с Vanity Fair.

«Если бы он [Трамп] санкционировал какие-то действия на суше, это была бы война, и тогда [потребовалось бы одобрение] Конгресса», — отметила Уайлз.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио и американский вице-президент Джей Ди Вэнс «почти каждый день бывают на Капитолийском холме и проводят брифинги». Уайлз подчеркнула, что Трамп намерен «продолжать взрывать лодки до тех пор, пока [президент Венесуэлы Николас] Мадуро не сдастся».

Ранее Трамп заявил, что США могут атаковать наркоторговцев Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки. Он добавил, что после американских ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев их поставки по морю сократились на 96 процентов.