Среда обитания
11:02, 16 декабря 2025Среда обитания

Более 200 баранов провалились под лед в Башкирии

Более 200 баранов провалились под лед на озере Узеть в Башкирии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии более 200 баранов провалились под лед. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что бараны провалились в ледяную воду на озере Узеть около населенного пункта Луч Бирского. Животные перебирались на другой берег по неокрепшему льду. Из людей пострадавших нет.

Баранов планируют извлечь из воды сегодня, 16 декабря. На месте находится оперативная группа чрезвычайного ведомства и представитель Министерства природопользования и экологии. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Ранее камеры в заповедных лесах Башкирии запечатлели конфликт кабанов. На кадрах видна ссора кабанов, которые издавали агрессивные звуки. На другом участке леса камера поймала, как кабан принимает грязевые ванны.

    Обсудить
