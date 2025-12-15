Реклама

20:50, 15 декабря 2025Моя страна

Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

Екатерина Ештокина

Камеры в заповедных лесах Башкирии запечатлели конфликт кабанов. Соответствующие ролики опубликованы в Telegram-канале UTV «Стерлитамак, Салават, Ишибай».

Фотоловушки на особо охраняемых природных территориях российского региона сняли момент из жизни диких животных. Госинспектор-бортевик Халил Рысбаев зафиксировал ссору кабанов, которые издавали агрессивные звуки.

Кроме того, на другом участке леса камера Сабита Галина запечатлела кабана, принимающего грязевую ванну в глубоком яме.

Ранее в декабре фазан в России не растерялся и сделал селфи как в тюрьме. На кадрах было видно, как птица стоит на фоне сопок и большого дерева.

