Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах Башкирии

Камеры в заповедных лесах Башкирии запечатлели конфликт кабанов. Соответствующие ролики опубликованы в Telegram-канале UTV «Стерлитамак, Салават, Ишибай».

Фотоловушки на особо охраняемых природных территориях российского региона сняли момент из жизни диких животных. Госинспектор-бортевик Халил Рысбаев зафиксировал ссору кабанов, которые издавали агрессивные звуки.

Кроме того, на другом участке леса камера Сабита Галина запечатлела кабана, принимающего грязевую ванну в глубоком яме.

