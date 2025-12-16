Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

Дмитриев: Россия может заменить Британию в соглашении о технологиях с США

Россия может заменить Великобританию в соглашении о технологиях с США. Такое последствие приостановки договора между Лондоном и Вашингтоном предрек глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Возможно, Россия в конечном счете заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении с США. Британии необходимо научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные», — написал он.

США приостановили действие договора во вторник, 16 декабря, на фоне недовольства переговорами с представителями Британии и нежелания Лондона решать вопрос с нетарифными барьерами.

Ранее Дмитриев дал совет европейским бюрократам. «Евросоюзу лучше признать, что вы "безработный и живете с родителями", и прозреть, чем уничтожить свою цивилизацию», — сказал он.

