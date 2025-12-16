Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:27, 16 декабря 2025Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ указал на нежизнеспособность украинского мирного плана

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Мирный план Украины не учитывает точку зрения России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирный план, который представил президент Украины Владимир Зеленский, нежизнеспособен, так как он не учитывает ситуацию на поле боя и точку зрения России. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Дело в том, что любые планы, которые готовит Зеленский совместно с США и Евросоюзом, — это только одна сторона медали. Они в своих планах вообще не учитывают точку зрения Российской Федерации», — поделился он, добавив, что воплотить в жизнь план не удастся, так как его даже не согласовывали с руководством России.

Прозоров отметил, что, судя по плану, Киев считает себя победителем, хотя это не так. Бывший сотрудник СБУ добавил, что он не верит в возможность прекращения боевых действий на время подготовки и подписания мирного соглашения.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Евросоюз и украинский лидер Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс по Украине, выдвинув новые требования урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Россияне раскрыли планируемые траты на Новый год

    Стало известно о ликвидации идейного нациста на Украине

    Солдаты ВСУ застрелили мирного жителя в ДНР

    Экс-сотрудник СБУ указал на нежизнеспособность украинского мирного плана

    Стало известно о продвижении российских военных у Гуляйполя

    Американские военные атаковали три суда в Тихом океане

    Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

    На Западе рассказали о способе Трампа оправдать поражение Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok