Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Мирный план Украины не учитывает точку зрения России

Мирный план, который представил президент Украины Владимир Зеленский, нежизнеспособен, так как он не учитывает ситуацию на поле боя и точку зрения России. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Дело в том, что любые планы, которые готовит Зеленский совместно с США и Евросоюзом, — это только одна сторона медали. Они в своих планах вообще не учитывают точку зрения Российской Федерации», — поделился он, добавив, что воплотить в жизнь план не удастся, так как его даже не согласовывали с руководством России.

Прозоров отметил, что, судя по плану, Киев считает себя победителем, хотя это не так. Бывший сотрудник СБУ добавил, что он не верит в возможность прекращения боевых действий на время подготовки и подписания мирного соглашения.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Евросоюз и украинский лидер Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс по Украине, выдвинув новые требования урегулирования конфликта.