Европа создаст комиссию по оценке ущерба от боевых действий на Украине

Reuters: Европа создает международную комиссию по оценке ущерба на Украине

Европа создает международную комиссию по оценке ущерба от боевых действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры соберутся 16 декабря в Гааге, чтобы создать Международную комиссию по претензиям для компенсации Киеву сотен миллиардов долларов ущерба от российских атак и предполагаемых военных преступлений.

Отмечается, что в реестр ущерба за два года поступило более 80 тысяч заявлений, поданных отдельными лицами, организациями и государственными органами Украины. Десятки стран уже выразили поддержку комиссии, которая, вероятно, будет базироваться в Гааге.

Более 50 государств и Евросоюз разработали конвенцию Совета Европы о создании комиссии. Она вступит в силу после ратификации 25 подписавшими ее сторонами при условии обеспечения достаточного финансирования работы. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, 35 стран заявили, что подпишут конвенцию на заседании.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.

Политик отметил, что лидеры стран ЕС обязались сохранять заморозку до тех пор, пока не будет прекращен конфликт на Украине, а Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб.