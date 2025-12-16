Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 16 декабря 2025Мир

Европа создаст комиссию по оценке ущерба от боевых действий на Украине

Reuters: Европа создает международную комиссию по оценке ущерба на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Европа создает международную комиссию по оценке ущерба от боевых действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры соберутся 16 декабря в Гааге, чтобы создать Международную комиссию по претензиям для компенсации Киеву сотен миллиардов долларов ущерба от российских атак и предполагаемых военных преступлений.

Отмечается, что в реестр ущерба за два года поступило более 80 тысяч заявлений, поданных отдельными лицами, организациями и государственными органами Украины. Десятки стран уже выразили поддержку комиссии, которая, вероятно, будет базироваться в Гааге.

Более 50 государств и Евросоюз разработали конвенцию Совета Европы о создании комиссии. Она вступит в силу после ратификации 25 подписавшими ее сторонами при условии обеспечения достаточного финансирования работы. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, 35 стран заявили, что подпишут конвенцию на заседании.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.

Политик отметил, что лидеры стран ЕС обязались сохранять заморозку до тех пор, пока не будет прекращен конфликт на Украине, а Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok