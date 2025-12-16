Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние на принятие решений в мировом хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил слова «Россия — не очень-то хоккейная держава». Его цитирует RTVI Новости.

Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние на принятие решений в мировом хоккее. По его мнению, если бы у России был авторитет в Международной федерации хоккея (IIHF), то сборная могла бы вернуться на международные турниры.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.

При этом глава IIFH Люк Тардиф заявил, что очередное обсуждение возвращения сборной России состоится в конце января или середине февраля 2026 года.