11:01, 16 декабря 2025

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов сообщил о снижении цен на автомобили Lada на 5 %
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В течение 2025 года цены на новые автомобили бренда Lada в среднем снизились на пять процентов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

Он признал, что такое заявление кажется достаточно странным. «Потому что цены везде растут, в любом сегменте — продуктовом, цены на услуги везде повышаются», — указал топ-менеджер.

Вместе с тем, подчеркнул Соколов, статистика объемов продаж и выручки демонстрирует именно падение, а не рост средней стоимости автомобилей от крупнейшего российского производителя.

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал, что по итогам первых 11 месяцев 2025 года объемы продаж автомобилей Lada упали на 27 процентов. За этот период на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 304 841 машину отечественного бренда.

В начале декабря Соколов жаловался, что рынок в уходящем году остается «очень вялым», что сказывается и на нежелании производителя выводить новые модели. Кроме того, топ-менеджер считает, что демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы» и делает автомобили из КНР слишком дешевыми.

