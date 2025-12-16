Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:10, 16 декабря 2025Россия

Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

Глава Ленобласти Дрозденко: В небе над регионом сбит дрон
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В небе над Ленинградской областью сбит дрон. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что данные об уничтожении летательного аппарата — предварительные.

Конекретных обстоятельств случившегося Дрозденко не привел.

Утром 16 декабря Минобороны рассказало о ночных атаках Вооруженных сил Украины. В ходе отражения налета было сбито свыше 80 украинских дронов — это произошло над рядом российских регионов. Ленинградская область в сообщении военного ведомства не фигурирует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховному суду указали на грубую ошибку в деле Долиной. Поможет ли это Полине Лурье получить квартиру?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Раскрыты подробности о загоревшемся в российском аэропорту самолете

    Стало известно о действиях спонсора террористов из «Крокуса» перед атакой

    Масштабная утечка раскрыла новые функции iPhone

    Подросток устроил поножовщину в школе Подмосковья

    Шесть украинских беспилотников долетели до Ленинградской области

    Мужчина разбил угнанную машину и обвинил в этом пришельцев

    Синоптик назвал сроки завершения оттепели в Московском регионе

    России спрогнозировали резкий рост вывоза одного лакомства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok