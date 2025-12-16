Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

Глава Ленобласти Дрозденко: В небе над регионом сбит дрон

В небе над Ленинградской областью сбит дрон. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что данные об уничтожении летательного аппарата — предварительные.

Конекретных обстоятельств случившегося Дрозденко не привел.

Утром 16 декабря Минобороны рассказало о ночных атаках Вооруженных сил Украины. В ходе отражения налета было сбито свыше 80 украинских дронов — это произошло над рядом российских регионов. Ленинградская область в сообщении военного ведомства не фигурирует.