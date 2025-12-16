Голодный крокодил съел 16-летнюю девушку

В Уганде крокодил, который не ел 30 дней, утащил 16-летнюю девушку

В Уганде голодный крокодил напал на 16-летнюю девушку и утащил ее в воду. Об этом сообщает угандийское издание Daily Monitor.

Жертвой хищника стала 16-летняя Намирембе Намириму, которая приехала к семье на каникулы. Трагедия произошла, когда она зашла в озеро Виктория, чтобы набрать воду. Именно в этот момент ее схватил крокодил. Представители природоохранной службы утверждают, что перед нападением он не ел в течение 30 дней.

Очевидцы рассказали, что рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти. Многодневные поиски тела не дали результата. Рыбаки указали место, где предположительно находится потомство крокодила, однако и там ничего не оказалось.

Местные жители связывают произошедшее с живучими мифами, из-за которых дети считают крокодилов безвредными.

С прошлого года в округе Калангала крокодилы растерзали более шести человек. За это время власти переселили из прибрежной зоны не менее восьми хищников. Жители окрестных деревень утверждают, что на место пойманных крокодилов вскоре приползают новые.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.