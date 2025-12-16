Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:29, 16 декабря 2025Наука и техника

В iPhone вернут старую технологию

Складной iPhone получит сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Корпорация Apple намерена установить в складной смартфон старый сканер отпечатков пальцев вместо нового биометрического сенсора. Об этом в соцсети Weibo заявил известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station.

Ожидается, что американская компания выйдет на рынок складных смартфонов в 2026 году. Источники рассказали, что iPhone Fold получит дактилоскопический сенсор Touch ID, предназначенный для сканирования отпечатков пальцев. Таким образом, компания не будет использовать более продвинутую технологию Face ID.

Digital Chat Station объяснил, что модуль Face ID или другая ультразвуковая технология распознавания отпечатков пальцев займет слишком много места в смартфоне. Он уточнил, что Apple намерена добиться максимально тонкого корпуса складного аппарата.

Сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s, вышедшем в 2013 году. Последним гаджетом бренда с дактилоскопическим модулем оказался iPhone SE 3-го поколения, который выпустили в 2022 году. В актуальных смартфонах Apple используется биометрический сенсор Face ID, основанный на камере TrueDepth.

В конце ноября инженеры фирмы iFixit выяснили, что Apple использовала для создания iPhone Air старую технологию печати. Компания создала USB-порт, используя разработанный в 2019 году способ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Трампу указали на его ошибки в оценке индийской экономики

    Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

    В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

    FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok