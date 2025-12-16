Реклама

15:27, 16 декабря 2025

Квартиры в многоэтажке российского города атаковала черная плесень

В квартирах в ЖК Новосибирска появилась черная плесень
Елизавета Городищева
Фото: urbans / Shutterstock / Fotodom

Черная плесень атаковала промерзающие окна и стены в новосибирском жилом комплексе «Околица» в микрорайоне Родники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам жителей ЖК, на рамах собирается вода и образуется наледь. От влаги окна и стены покрываются плесенью, обои отходят, штукатурка осыпается. На опубликованных фото виден замерзший стеклопакет и плесень, появившуюся у окна и трубы.

Известно, что дома новые — их начали сдавать несколько лет назад.

Во вторник, 16 декабря, в Новосибирске минус 7 градусов, ночью ожидается минус 10. Особенно холодной будет ночь на четверг, 18 декабря — похолодает до минус 10 градусов, а в ночь на понедельник, 22 декабря, ожидается минус 32 градуса.

Ранее в Красноярске арендатор оставила жуткий «сюрприз» хозяину квартиры после выселения. Квартира оказалась завалена одеждой, а также пластиковыми бутылками, пакетами, коробками и другим мусором. В покрытых плесенью остатках еды завелись опарыши. Унитаз, судя по снимкам, был загрязнен и наполнен отходами настолько, что пользоваться им было невозможно.

