Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице после ампутации ноги

Меган Маркл не стала навещать в больнице отца, которому ампутировали ногу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не навестила 81-летнего отца, который перенес операцию по ампутации ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что Томас Маркл в интервью заявил, что «не хочет умирать в разлуке с Меган» и мечтает встретиться с внуками, герцогиня Сассекская лишь передала ему письмо через своего юриста. Процесс доставки был снят на видео, а запись отправлена герцогине. Томас Маркл прочел письмо дочери, но никак не прокомментировал его содержание.

Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице, где он проходит реабилитацию после операции и готовится к протезированию. Причиной такого решения стала, по сведениям источников, ее принципиальная позиция относительно сотрудничества Маркла-старшего с прессой, которое началось со скандальных постановочных фотографий накануне свадьбы Меган Маркл и продолжается до сих пор. Отец и дочь не виделись ни разу после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

В августе старшая сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету. Саманта Маркл обвиняет сестру в том, что она допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года.