Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:25, 16 декабря 2025Из жизни

Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице после ампутации ноги

Меган Маркл не стала навещать в больнице отца, которому ампутировали ногу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leigh Vogel / Getty Images for Fortune Media

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не навестила 81-летнего отца, который перенес операцию по ампутации ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что Томас Маркл в интервью заявил, что «не хочет умирать в разлуке с Меган» и мечтает встретиться с внуками, герцогиня Сассекская лишь передала ему письмо через своего юриста. Процесс доставки был снят на видео, а запись отправлена герцогине. Томас Маркл прочел письмо дочери, но никак не прокомментировал его содержание.

Меган Маркл отказалась навещать отца в больнице, где он проходит реабилитацию после операции и готовится к протезированию. Причиной такого решения стала, по сведениям источников, ее принципиальная позиция относительно сотрудничества Маркла-старшего с прессой, которое началось со скандальных постановочных фотографий накануне свадьбы Меган Маркл и продолжается до сих пор. Отец и дочь не виделись ни разу после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

В августе старшая сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету. Саманта Маркл обвиняет сестру в том, что она допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok