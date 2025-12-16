Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: Циклон принесет в Москву аномально теплую погоду

Циклон, который приближается к Москве, принесет аномально теплую погоду. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Москва 24».

Синоптик напомнил, что в последние дни погода в мегаполисе была по-январски морозной — столбики термометров в регионе опускались до минус 15 градусов.

«Однако сейчас начинается новый этап потепления. К центру европейской России приближается циклон, и Москва оказывается на его восточной периферии. В этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада», — рассказал Вильфанд.

Оттепель, по прогнозам метеоролога, продержится до конца недели. Дневные температуры будут в диапазоне от нуля до плюс двух градусов Цельсия днем и до минус двух градусов — ночью. Вильфанд отметил, что такая погода превышает климатическую норму на 6-7 градусов и больше соответствует началу ноября.

Ранее синоптик спрогнозировал, что к 2050 году климат в Москве изменится.