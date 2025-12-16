Реклама

13:58, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на школу в Подмосковье подросток создавал карты с мечетями в игре

Подросток, напавший на школу в Подмосковье, делал карты с мечетями в GoreBox
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Подросток, который напал с ножом на школу в Одинцово Московской области, разрабатывал в игре GoreBox карты с изображением мечетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, юноша больше года открыто выражал в сети радикальные взгляды, состоял в игровых, политических и других чатах. В одном из них он уверял, что создал в игре несколько карт с мечетями, среди которых — мечеть Аль-Нур в Крайстчерче, где в 2019 году произошла стрельба.

ЧП произошло в элитной школе в поселке Горки-2. Напавший ученик был в балаклаве и вооружен ножом. Одного ребенка он смертельно ранил, также пострадал охранник. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали юношу. Возбуждено уголовное дело.

