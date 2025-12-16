Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 16 декабря 2025Наука и техника

Найден наиболее эффективный способ лечения повышенного давления

Hypertension: Комбинированные таблетки эффективнее и быстрее снижают давление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Прием одной комбинированной таблетки с несколькими препаратами от гипертонии может быстрее снижать давление и уменьшать риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли специалисты Американской кардиологической ассоциации в научном заявлении, опубликованном в журнале Hypertension.

Эксперты отмечают, что большинству людей с высоким давлением требуется сразу два и более лекарства. Когда они объединены в одну таблетку, пациентам проще соблюдать лечение и реже пропускать прием. По данным исследований, такой подход помогает быстрее достичь целевых значений давления и связан со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений на 15-30 процентов.

В рекомендациях подчеркивается, что комбинированные таблетки содержат только препараты от давления и не являются «полипиллами», в которые также входят статины или аспирин. Несмотря на доказанную эффективность, их применение пока ограничено из-за стоимости, однако авторы полагают, что более широкое использование этого подхода может заметно улучшить здоровье людей с гипертонией.

Ранее ученые выяснили, что пигмент, придающий помидорам красный цвет, связан с умеренным, но устойчивым снижением артериального давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok