Названы российские регионы с наибольшей частотой выявления опасного гриппа

Врач Вахрушева: Гонконгский грипп чаще выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири

Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, в каких регионах России сейчас чаще всего выявляют гонконгский штамм вируса H3N2. Ее слова приводит РИА Новости.

Вахрушева заявила, что опасный грипп чаще выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Она подчеркнула, что данных насчет зарегистрированного в России нового подтипа вируса H3N2 — подтипа К — пока не хватает.

«Наиболее активно на данный момент изучается, какую эффективность покажет используемая на территории РФ вакцина от гриппа (H3N2) в отношении выявленного подтипа», — отметила врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. До этого пресс-служба ведомства заявила, что в стране зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп.