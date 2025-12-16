Реклама

Наука и техника
16:58, 16 декабря 2025Наука и техника

Названы скрытые последствия COVID-19 для мозга

BBIH: Перенесенный COVID-19 может оставлять долгосрочные изменения в мозге
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Перенесенный COVID-19 может оставлять долгосрочные изменения в мозге даже у людей, которые считают себя полностью выздоровевшими. К такому выводу пришли исследователи Университета Гриффита, применившие расширенные методы МРТ для изучения состояния мозга у переболевших и у тех, кто никогда не сталкивался с вирусом. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BBIH).

Ученые обнаружили различия в структуре и сигнале как серого, так и белого вещества — зон, отвечающих за память, мышление и общее когнитивное здоровье. Изменения фиксировались не только у людей с длительными постковидными симптомами, но и у участников без жалоб, что указывает на «тихий» эффект инфекции.

Особенно выраженные нарушения коррелировали с тяжестью симптомов у людей с длительным течением коронавируса: чем сильнее проявления, тем заметнее были изменения в тканях мозга. Это может частично объяснять проблемы с концентрацией, памятью и умственной выносливостью, о которых сообщают пациенты спустя месяцы и годы после болезни.

Авторы подчеркивают, что COVID-19 — это не только респираторная инфекция, но и заболевание, способное затрагивать центральную нервную систему.

Ранее ученые показали, что перенесенный мужчиной COVID-19 может повлиять на психическое состояние его будущих детей.

