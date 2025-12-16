Названы три возможных исхода дела Долиной в Верховном суде

Адвокат Мартьянов: Верховный суд по делу Долиной может создать прецедент

Рассмотрение дела певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России с большой вероятностью закончится отменой решений предыдущих инстанций, считает адвокат Московской коллегии адвокатов «Альфа» Максим Мартьянов. Своим мнением юрист поделился с «Лентой.ру».

«Верховный суд может либо оставить все предыдущие решения без изменений, но мы все прекрасно понимаем, что этого не будет, потому что если дело передано в Верховный суд на рассмотрение, то с вероятностью 99 процентов решения будут отменены. Это работает не только по этому делу, но и по всем остальным делам», — сказал Мартьянов.

Соответственно, дальше он может отменить все эти три решения судов трех инстанций и отправить дело на новое рассмотрение в суд, например, на апелляцию или в первую инстанцию.

«Предположим Верховный Суд отменяет решение всех трех инстанций и принимает по делу новое решение. Тут возможны два варианта основных. Первый вариант — он признает все-таки эту сделку недействительной, но применяет двустороннюю реституцию, то есть обязывает Долину вернуть деньги Лурье» Максим Мартьянов адвокат

Второй вариант — суд признает сделку действительной и оставит квартиру за Лурье, выселив Долину. Поскольку постановление высшей инстанции будет носить прецедентный характер, суд, скорее всего, распишет критерии, по которым такие сделки будут признаваться недействительными, отметил Мартьянов.

«Третий вариант — если суд вынесет не свое решение, а передаст дело на новое рассмотрение, тогда суд отменяет, как я уже говорил, решение трех инстанций, передает дело, допустим, либо в Мосгорсуд, либо в Хамовнический суд на повторное рассмотрение», — добавил адвокат.

Ранее Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Заседание Верховного суда по делу певицы проходит в Москве 17 декабря. В нем участвует представитель артистки Мария Пухова. Сама Долина не явилась на слушания. Покупательница ее квартиры Полина Лурье пришла в суд вместе со своим адвокатом Светланой Свириденко. Однако они отказались от общения с журналистами перед началом слушаний. Сторона Долиной просила закрыть суд от прессы и общественности, мотивируя правом на частную жизнь, однако суд отклонил просьбу.