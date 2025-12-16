Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 16 декабря 2025Мир

ООН зафиксировала казни и пытки российских пленных на Украине

УВКПЧ ООН сообщило, что изучает случаи казней и пыток пленных РФ на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН зафиксировало и изучает случаи казней и пыток российских пленных солдат военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», — сообщил Тюрк.

Комиссар сообщил, что его управление опросило 127 российских военнопленных и 10 граждан других стран, находящихся под стражей. По его словам, половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до места содержания. Тюрк призвал Украину «защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения».

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что данные России о преступлениях киевского режима и нарушениях прав человека на Западе игнорируются в ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok