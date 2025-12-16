Реклама

Мир
20:56, 16 декабря 2025МирЭксклюзив

Раскрыты последствия отказа Киева от ультиматума США

Политолог Суслов: Украина обречена на капитуляцию в случае отказа от условий США
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: JEROEN JUMELET / Pool / Reuters

Киев обречен на капитуляцию в случае отказа от условий мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Если Украина отказывается от этого предложения, тогда США, скорее всего, не только не предоставят им гарантии безопасности, но и сократят помощь для Украины. И тогда Украина будет обречена на полную капитуляцию уже в среднесрочной перспективе

Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Политолог отметил, что США фактически выдвинули ультиматум Украине по уступкам России до 25 декабря и заставили Киев выбирать между выводом Вооруженных сил Украины из Донбасса и фактическим прекращением военной помощи. По его мнению, администрация Трампа исходит из неизбежности вывода войск из Донбасса для Киева в условиях неминуемого военного поражения.

«Эта позиция Соединенных Штатов связана с их пониманием, что Украина проигрывает войну и территориальный вопрос является одним из важнейших для России», — подчеркнул Суслов.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники заявило, что США призвали Украину принять платиновое предложение по гарантиям безопасности. По словам собеседников издания, страны Европы и Киев остались довольны предложениями администрации Трампа.

