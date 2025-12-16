США призвали Украину принять платиновое предложение по гарантиям безопасности

Telegraph: США призвали Украину принять предложение по гарантиям безопасности

США призвали Украину принять их «платиновое» предложение по гарантиям безопасности или Киев рискует лишиться их. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«США заявили Украине, что она должна принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности, иначе рискует потерять их полностью», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, предложенное США условие является «платиновым стандартом». По сообщению источников газеты, страны Европы и Украина остались довольны предложениями президента США Дональда Трампа. В публикации отметили, что подробности условий гарантий безопасности еще не были обнародованы.

Ранее стало известно, что США предложили Украине гарантии безопасности, схожие с положениями пятой статьи НАТО. Сообщается, что США выдвинули скрытый ультиматум: либо Киев соглашается с условиями, либо следующее предложение будет не таким щедрым.