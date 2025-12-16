Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 16 декабря 2025Россия

В России порассуждали о «писдильной вакханалии» в переговорах по Украине

Военкор Коц: Прозвучала определенность — территориальных уступок Киеву не будет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские официальные лица высказали четкую позицию — территориальных уступок Киеву не будет, и в переговорах по Украине прозвучала определенность. Об этом заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Журналист обратил внимание на заявления замглавы МИД Сергея Рябкова, который, по его словам, «поставил все точки над е» и заявил о невозможности уступок в этой сфере.

«Наконец в этой писдильной вакханалии четко прозвучала определенность, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдет ни на какие компромиссы», — порассуждал он. При этом Коц подчеркнул, что такая позиция «не очень стыкуется» с заявлениями МИД о скором выходе из кризиса.

«Дипломатам, погруженным в процесс, виднее», — подытожил журналист.

Ранее в России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok