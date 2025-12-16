Познер прокомментировал просьбы вернуть Урганта в эфир

Познер заявил, что прочитал статью газеты NYT о просьбах вернуть Урганта в эфир

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал статью американской газеты The New York Times (NYT), в которой утверждается, что «видные россияне» попросили президента России Владимира Путина вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Его слова передает издание «Абзац».

Познер заявил, что прочитал статью NYT о телеведущем от начала до конца. «Просто рассказывается его история: что с ним (Ургантом — прим. «Ленты.ру») случилось, где он работает, где он не работает», — дал он оценку материалу СМИ. При этом журналист обратил внимание на то, что никаких фамилий «видных россиян», просивших вернуть Урганта на экраны, приведено не было.

Телеведущий добавил, что не знает, почему американская газета решила написать об Урганте.

Статья, посвященная Урганту, вышла на сайте NYT 13 декабря. В материале со ссылкой на источники cообщалось, что неназванные «видные россияне» обращались к Путину с просьбами вернуть Урганта на ТВ. По данным СМИ, российский лидер отреагировал на это негативно.

Шоу «Вечерний Ургант» и несколько других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Вместо них в эфире показывали общественно-политические передачи. В сентябре того же года развлекательные шоу начали постепенно возвращать в эфир, однако среди них не было «Вечернего Урганта». На фоне этого в сети неоднократно появлялись слухи о закрытии проекта, однако Первый канал опровергал их.