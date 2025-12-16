Политик Мема: Премьер Финляндии терроризирует людей ложью о российской угрозе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь население страны от реальных проблем, запугивая их «российской угрозой». С критикой в адрес политика выступил член финской консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Орпо терроризирует людей ложью о якобы российской угрозе. Россия не намерена нападать на Финляндию или другие европейские страны. Зачем нужна оппозиция, когда можно свалить все свои политические неудачи на [президента РФ] Владимира Путина?», — написал он.

По его словам, Орпо, как и всему руководству Финляндии, следует перестать лгать о российской угрозе, поскольку ситуация становится «слишком опасной» и способна привести к настоящей войне с Россией.

Ранее Орпо заявил, что финская экономика находится в плохом состоянии из-за России. «Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — сказал он.