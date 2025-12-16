Реклама

07:30, 16 декабря 2025Путешествия

Путешественник описал жизнь в странах Азии фразой «в два раза дешевле, чем в России»

Алина Черненко

Фото: Kham / Reuters

Путешественник Алексей Кутовой, который полгода назад вернулся из поездки по Вьетнаму и Таиланду, описал жизнь в этих странах Азии фразой «в два раза дешевле, чем в России». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что каждый раз, когда он покупает что-то в российском магазине или кафе, он автоматически сопоставляет чек с вьетнамским. «Тут кофе дешевле 300 рублей уже не найдешь даже в самых дешевых сетях. Во Вьетнаме в хорошей кофейне — 150 рублей. Это просто один наглядный пример, но так во всем. В России почти все стало в два раза дороже», — посетовал он.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

Кутовой добавил, что, платя во Вьетнаме 25 тысяч рублей за съемное жилье, он тратит на жизнь в месяц столько же, сколько в России со своей квартирой. «Только вот уровень комфорта совсем не тот. Там я жил у моря и мог питаться в кафешках, не готовя самостоятельно», — добавил путешественник.

В Таиланде же, по словам автора, цены годами не меняются. Однако для россиян они стали выше из-за колебания курса рубля.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил пять теплых стран, где в январе комфортно отдыхать и к русским туристам «относятся по-человечески». Помимо Таиланда, в его личном списке оказался Китай.

