В Госдуме отреагировали на решение по делу Долиной

В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

Участники круглого стола в Государственной Думе по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью с восторгом отреагировали на решение Верховного суда (ВС) России, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

«"Справедливая Россия" пригласила меня, депутатов от Единой России, адвокатов, нотариусов, риелторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты», — сообщил он.

Как указал Нилов, теперь существует необходимость законодательно быстрее выйти на набор мер и предложений, которые защищали бы добросовестных приобретателей недвижимости.

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре столицы Долиной, которую она продала за 112 миллионов рублей. Своим решением ВС РФ отменил решения других судов по делу о квартире певицы. Право собственности оставили за Лурье как за добросовестным покупателем, решение вступило в силу немедленно.