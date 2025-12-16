Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:38, 16 декабря 2025Россия

В Госдуме отреагировали на решение по делу Долиной

В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Участники круглого стола в Государственной Думе по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью с восторгом отреагировали на решение Верховного суда (ВС) России, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

«"Справедливая Россия" пригласила меня, депутатов от Единой России, адвокатов, нотариусов, риелторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты», — сообщил он.

Как указал Нилов, теперь существует необходимость законодательно быстрее выйти на набор мер и предложений, которые защищали бы добросовестных приобретателей недвижимости.

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре столицы Долиной, которую она продала за 112 миллионов рублей. Своим решением ВС РФ отменил решения других судов по делу о квартире певицы. Право собственности оставили за Лурье как за добросовестным покупателем, решение вступило в силу немедленно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Стало известно о конфузе переводчиков Зеленского в Гааге

    Зеленский сделал признание об активах России

    Залужный предрек Украине гражданскую войну

    Любовь Толкалина в купальнике снялась в бассейне

    Президент Польши раскритиковал Зеленского

    Януковича приговорили к 15 годам

    В Госдуме отреагировали на решение по делу Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok