Раскрыта роль Ермака в управлении Украиной

Политолог Журавлев: Ермак во многом управлял Украиной, эта роль у него остается

Бывший руководитель офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак во многом управлял Украиной, и эта роль у него остается, убежден политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У него была тайная роль. Собственно, он и управлял во многом Украиной. Вопрос сейчас в том, сохранит ли он ее после того, как пройдут выборы, если они пройдут. Поскольку он очень близок к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, эта роль у него сохраняется до тех пор, пока Зеленский на своем месте, и у него нет какого-нибудь вице-президента, новой главы администрации, который перехватит на себя управление страной», — отметил Журавлев.

Ранее Ермака видели на входе в резиденцию президента страны Владимира Зеленского.

Ряд высокопоставленных лиц Украины не раз говорили о некогда колоссальном влиянии Ермака на политику страны. Так, его называли «президентом 2», намекая на его де-факто властные полномочия в период его руководства офисом президента Украины.