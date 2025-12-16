Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 16 декабря 2025Россия

Раскрыты подробности об обстановке на границе Курской области

Известия: Шквалистые ветра усугубили положение беспилотной авиации ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Шквалистые ветра усугубили положение беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об обстановке на границе Курской области раскрыл корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сообщается, что в курском приграничье зафиксировали устойчивые морозы. «Это хорошо по двум причинам. Прежде всего, земля промерзла, и двигаться намного проще. И вместе с морозами пришли шквалистые ветра, а это большая проблема для вражеской беспилотной авиации», — пояснил Калуга.

Кроме того, в приграничье работают экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Север». Российские военнослужащие отодвигают ВСУ от границы Курской области, буквально выжигая позиции врагов, расположенные на территории Сумской области. Радиус поражения системы составляет 300 на 400 метров.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар с помощью реактивной артиллерии по позициям ВСУ в районе населенного пункта Рыжевка, вплотную прилегающего к границе с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Банк России перенес начало пресс-конференции по поводу ключевой ставки

    Фронт ВСУ начал трещать по швам в Гуляйполе

    Ученица рассказала о нападении подростка на школу в Подмосковье

    Москвичам пообещали длительную оттепель

    Стало известно о наличии взрывного устройства у напавшего на подмосковную школу

    Назван неочевидный фактор риска появления постоянного шума в ушах

    Отец устроившего резню в подмосковной школе подростка дал первый комментарий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok