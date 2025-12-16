Известия: Шквалистые ветра усугубили положение беспилотной авиации ВСУ

Шквалистые ветра усугубили положение беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об обстановке на границе Курской области раскрыл корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сообщается, что в курском приграничье зафиксировали устойчивые морозы. «Это хорошо по двум причинам. Прежде всего, земля промерзла, и двигаться намного проще. И вместе с морозами пришли шквалистые ветра, а это большая проблема для вражеской беспилотной авиации», — пояснил Калуга.

Кроме того, в приграничье работают экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Север». Российские военнослужащие отодвигают ВСУ от границы Курской области, буквально выжигая позиции врагов, расположенные на территории Сумской области. Радиус поражения системы составляет 300 на 400 метров.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар с помощью реактивной артиллерии по позициям ВСУ в районе населенного пункта Рыжевка, вплотную прилегающего к границе с Россией.