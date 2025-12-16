Реакция Полины Лурье на решение суда по делу о квартире Долиной попала на видео

После оглашения решения суда Лурье с улыбкой обняла адвоката

Первая реакция Полины Лурье на решение суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной попала на видео. На кадрах девушка, не скрывая радости, обнимает своего адвоката, видео публикует Telegram-канал Shot.

Согласно решению суда, право собственности осталось за покупателем, которым в сделке выступает Лурье. При этом суд сохранил право проживания Долиной в ставшей предметом споров квартире.

Решение останется неизменным до решения суда второй инстанции. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Ранее стало известно, что Верховный суд отменил решение по делу о квартире артистки, которая, по ее словам, продала недвижимость под влиянием мошенников.