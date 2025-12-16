Россия потеряла второе место в рейтинге авторынков Европы

«Автостат»: Лидером европейского автомобильного рынка стала Германия

Если в октябре автомобильный рынок России занимал в Европе второе место, то в ноябре он снизился до четвертого. Об этом сообщило «Автостат» со ссылкой на портал BestSellingCarsBlog.

На первом месте расположилась Германия, где в последний месяц осени удалось реализовать 250 671 автомобиль. Это на 2,5 процента больше по сравнению с прошлогодними значениями. Далее следует Великобритания с результатом в 151 154 проданные машины. Наконец, третья позиция у Франции — 132 927 проданных автомобилей.

В России по итогам ноября реализовали 127 921 новую легковушку. Таким образом, РФ спустилась на четвертое место. На пятой и шестой строчках расположились Италия и Испания с результатами 124 222 и 94 124 проданных автомобиля соответственно.

По прогнозам, в 2026 году продажи новых автомобилей в России упадут на 200 тысяч единиц по сравнению с 2025 годом. Причиной такой динамики станут правила расчета утилизационного сбора.