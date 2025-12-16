Реклама

19:13, 16 декабря 2025Экономика

Россиян призвали не рассчитывать на снижение цен на продукты после проверок ФАС

Койтов: ФАС еще не нашла нарушений в работе продуктовых супермаркетов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока еще не нашла нарушений в работе крупных продуктовых супермаркетов и торговых сетей в стране. Не рассчитывать на скорое снижение цен призвал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его цитирует НСН.

Антимонопольный орган ранее отметил, что некоторые ретейлеры в январе-августе установили высокие наценки на продукты питания. Теперь им придется объяснить антимонопольщикам причины такой политики и отчитаться на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции. Кроме того, ФАС предложила торговым сетям добровольно обязаться снижать и ограничивать наценки на наиболее востребованные товары.

Койтов призвал не торопиться с прогнозированием будущего, так как без заключения ФАС сложно оценивать ситуацию и давать какие-то прогнозы по ценам на будущее.

«В будущем было бы хорошо ввести сквозной, сплошной автоматический мониторинг со стороны профильных органов власти за ценами вообще на все товары. Если государство будет иметь в онлайн-режиме информацию о всей цепочке — от поставки товара от производителя до потребителя, видеть наценки и другие сопутствующие факторы, то это было бы отлично», — отметил эксперт.

Как подсчитали в Единой межведомственной информационно-статистической системе, набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем по России в 10 тысяч рублей. Новогодняя корзина состоит из горячего блюда, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых.

