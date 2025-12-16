Россияне бросились скупать один вид жилья

«Мангазея»: Россияне стали чаще покупать жилье рядом с ТЦ

Россияне стали чаще покупать жилье в районах с развитой инфраструктурой, в том числе в шаговой доступности от торговых центров (ТЦ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Марину Чернякову.

Исследование показало, что почти 90 процентов москвичей хотели бы жить рядом с ТЦ, а 50 процентов предпочтут подобные локации более тихим районам без инфраструктуры. По словам эксперта, таким образом покупатели хотят сэкономить время.

Почти три четверти респондентов считают особенно важным наличие рядом с домом магазинов, аптек и бытовых сервисов. Еще 60 процентов желают видеть недалеко от своего жилья кафе, кинотеатры и другие места для проведения досуга. Кроме того, почти 50 процентов опрошенных считают, что объекты рядом с ТЦ будет проще продать или сдать в аренду.

