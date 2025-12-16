Реклама

08:11, 16 декабря 2025Россия

Россиянин забрал у матери девятилетнего сына и сбежал

В Сахалинской области мужчина забрал у матери девятилетнего сына и сбежал
Майя Назарова

Фото: Pixabay

В Сахалинской области мужчина забрал у матери девятилетнего сына и сбежал. Об этом стало известно агентству Astv.ru.

По сведениям издания, россиянин скрывает местоположение с ребенком. Выяснилось, что их розыск ведется в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов и передачи сына матери.

Судебные приставы обратились к жителям Сахалина с просьбой оказать содействие, предоставить любую имеющуюся информацию о местонахождении 59-летнего мужчины и мальчика.

До этого сообщалось, что российский психолог украл дочь у бывшей возлюбленной с помощью гипноза.

Удалось установить, что мужчина вывез девочку в Белоруссию.

Еще раньше в Качканаре Свердловской области мужчина пытался в магазине украсть ребенка из коляски и побил продавца.

