Россиянин забрал у матери девятилетнего сына и сбежал

В Сахалинской области мужчина забрал у матери девятилетнего сына и сбежал. Об этом стало известно агентству Astv.ru.

По сведениям издания, россиянин скрывает местоположение с ребенком. Выяснилось, что их розыск ведется в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов и передачи сына матери.

Судебные приставы обратились к жителям Сахалина с просьбой оказать содействие, предоставить любую имеющуюся информацию о местонахождении 59-летнего мужчины и мальчика.

