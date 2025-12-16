Реклама

05:36, 16 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала запреты для женщин в Египте фразой «нельзя выщипывать брови»

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Египте и рассказала о запретах для местных женщин, о которых не пишут в путеводителях. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что некоторым жительницам этой мусульманской страны нельзя выщипывать брови. По ее словам, в религиозных семьях или в провинции девушка с идеально выщипанными бровями рискует испортить репутацию.

«Логика такая: Аллах создал тебя именно с такими бровями, значит, так и должно быть. Нельзя вмешиваться в замысел», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Кроме того, в консервативной среде не приветствуются яркие цвета в женской одежде. По словам путешественницы, при этом черный носить совсем не обязательно. Вместо него подойдут синий, бордовый, зеленый, коричневый или серый.

В консервативных египетских семьях женщина также не должна оставаться наедине с посторонним мужчиной, даже если это сантехник, электрик или курьер. В таких ситуациях они зовут соседку или подругу составить компанию, оставляют дверь приоткрытой или ждут, когда муж вернется с работы.

Еще один запрет для женщин, о котором упомянула Лисейкина, — на громкий смех, который в присутствии мужчин считается признаком легкомыслия. «Приличная египтянка должна смеяться сдержанно, максимум — мягко улыбнуться, прикрыв рот рукой. Дома, с подругами, в женской компании можно смеяться сколько хочешь. Но на людях, где есть посторонние мужчины, нужно держать себя в руках», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о правилах поведения и запретах для женщин-оленеводов в тундре. Например, им нельзя обходить чум сзади, так как там стоят священные нарты с фигурами семейных идолов — это место мужчин и духов.

