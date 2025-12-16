Реклама

11:30, 16 декабря 2025

Российская школа фигурного катания осталась без тренеров

В Брянской школе фигурного катания практически все тренеры уволились
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vit Kovalcik / Shutterstock / Fotodom

В Брянской школе фигурного катания уволились практически все тренеры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, причиной стало токсичное отношение руководства и маленькие зарплаты. Отмечается, что специалистам обещали 57 тысяч рублей за 36 часов в неделю, однако реально выплатили не более 30 тысяч. Жалобы в инстанции не помогли. Более 60 детей и их родители обратились к властям с просьбой спасти секцию.

Президент областной федерации фигурного катания Наталья Жемоедова подтвердила информацию. При этом в руководстве школы заявили, что специалисты получали около 27 тысяч из-за слабых результатов учеников. «Тренеры — тренеришки, по Дзюбе», — отметили там.

Директор школы Дмитрий Ларин признал недостаток педагогического состава, но заверил, что замена ищется. По его словам, слухи распускают родители, которые «любят наговаривать».

