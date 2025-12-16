Реклама

07:32, 16 декабря 2025Россия

Российский губернатор заявил о подавлении четырех БПЛА

Смоленский губернатор Анохин заявил о подавлении четырех украинских БПЛА
Майя Назарова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Смоленской области за минувшую ночь удалось выявить и подавить четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших и существенных разрушений на земле не выявили. Анохин призвал жителей Смоленской области соблюдать все меры безопасности.

«Если вы обнаружили части беспилотных летательных аппаратов, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 112», — написал глава региона.

До этого Минобороны отчиталось об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.

Тогда пять из них были сбиты над территорией Ростовской области. Еще по два летательных аппарата ликвидировали над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

