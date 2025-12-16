Реклама

Спорт
07:46, 17 декабря 2025Спорт

Семин предсказал финалистов Лиги чемпионов

Семин: ПСЖ и «Арсенал» должны сыграть в финале Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин предсказал финалистов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, в решающем матче турнира должны сыграть парижский ПСЖ и лондонский «Арсенал». «Если их жеребьевка не сведет раньше времени, то они сыграют в финале», — отметил тренер.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» единолично лидирует с 18 набранными очками. ПСЖ с 13 очками находится на третьем месте.

Ранее суперкомпьютер назвал главных фаворитов Лиги чемпионов. На первом месте с вероятностью победить 22,5 процента находился «Арсенал». Тройку претендентов замкнул ПСЖ (13,56 процента).

