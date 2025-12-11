Реклама

17:23, 11 декабря 2025Спорт

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Суперкомпьютер назвал «Арсенал» главным фаворитом Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Opta Sports.

После шести туров общего этапа турнира главным претендентом на титул называется лондонский «Арсенал». Вероятность победы канониров составляет 22,5 процента.

На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария». Вероятность победы немцев составляет 18,59 процента. Тройку претендентов замыкает действующий победитель турнира ПСЖ (13,56 процента).

После шести туров общего этапа с 18 очками лидирует «Арсенал». Идущая второй «Бавария» отстает от канониров на три очка. На третьем месте с 13 очками находится ПСЖ.

