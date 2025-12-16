Реклама

08:29, 16 декабря 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Ссобянин: Еще один украинский дрон уничтожен на подлете к Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Еще один украинский дрон уничтожен на подлете к Москве. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Это стало вторым за чам сообщением градоначальника о перехвате выпущенного Украиной беспилотника. Первая публикация была сделана им в 7:28.

Район падения обломком Собянин не назвал. При этом он указал, что к месту выехали сотрудники экстренных служб.

Тем временем Минобороны рассказало о ночных попытках Вооруженных сил Украины атаковать Россию. По данным министерства, за ночь над страной было сбито свыше 83 дрона, 64 из них перехватили над Брянской областью.

