05:16, 16 декабря 2025

Состояние армий стран НАТО назвали плачевным

Журналист Никсон заявил о плачевном состоянии армий стран НАТО
Марина Совина
Фото: Reuters

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что армии стран — членов НАТО находятся в плачевном состоянии. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Никсон подчеркнул, что несмотря на состояние армий, на Западе распространено мнение о слабости России по сравнению с мощью членов Североатлантического альянса.

«Но на условиях анонимности представитель НАТО сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31 процента пулеметов, 41 процента пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения», — рассказал журналист.

Ранее в Европе назвали «чистым безумием» идею разместить войска стран на Украине. С таким мнением выступила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

