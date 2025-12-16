Спрогнозировано решение Европы по российским активам

Политолог Оленченко: Борьба за экспроприацию активов России продолжится

Борьба за экспроприацию замороженных российских активов в Европе будет продолжаться, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Он выразил надежду, что, даже если сторонникам экспроприации удастся настоять на принятии этого решения, оно не будет исполнено.

«Происходящее с замороженными российскими активами может служить показателем тенденций, имеющих место в Евросоюзе в принципе. Если оглянуться назад, мы увидим, что, какие бы решения ни принимались, былого единства уже нет. И некоторые участники даже возвращаются к идее решать вопросы не единогласно, а путем квалифицированного большинства, что противоречит уставным документам союза», — напомнил политолог.

Он обратил внимание на то, что, по оценке ряда стран, Евросоюз все меньше отвечает своей изначальной идее — улучшения экономического положения своих участников, что вызывает естественный протест и ослабляет единство организации. Оленченко также предположил, что большое влияние на принятие решения по экспроприации активов может оказать администрация президента США Дональда Трампа.

«Для администрации Трампа это принципиальный вопрос, ведь они выступают против экспроприации, а действия Еврокомиссии — это ослабление их авторитета. Так что возможно и давление, но не на сторонников изъятия активов, а на страны, заинтересованные в следовании учредительным документам ЕС, — допустил Оленченко. — Так что борьба будет продолжаться, руководство ЕК будет так же настаивать на конфискации, но с такой же настойчивостью обратного решения будут добиваться страны-противницы».

Политолог заключил, что, даже если сторонники экспроприации вынудят другие страны ЕС принять соответствующее решение, его могут аннулировать или отказаться реализовывать.

Ранее стало известно, что уже семь стран ЕС выступают против конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

