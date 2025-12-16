Реклама

19:19, 16 декабря 2025

США потребовали от Украины оперативно согласиться на сделку

Politico: США требуют от Украины оперативно согласиться на сделку
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник США Стив Виткофф

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник США Стив Виткофф . Фото: Markus Schreiber / Reuters

США требуют от Украины как можно быстрее согласиться на сделку с гарантиями безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного чиновника.

В публикации говорится, что это предложение является сильным и явным обещанием безопасности, которое администрация президента США Дональда Трампа дала Киеву.

«Но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым», — уточняется в тексте.

Ранее издание писало, что военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий. Источники отмечали, что на прошедших в Берлине переговорах Вашингтона и Киева обсуждались многие территориальные вопросы.

США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО, и требуют оперативного согласия от Киева.

