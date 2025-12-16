Стало известно о действиях спонсора террористов из «Крокуса» перед атакой

Спонсор террористов из «Крокуса» Якубджони Юсуфзода (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался покинуть Россию за месяц до атаки. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, в феврале 2024 года гражданин Таджикистана хотел попасть в Турцию, однако его не пустили в стамбульском аэропорту пограничники. Тогда он вернулся в Сочи. Предполагается, что целью визита Юсуфзоды была встреча с исполнителями теракта — те в тот период находились в Турции.
Известно, что Юсуфзода стоял на миграционном учете нелегально.
Он перевел исполнителям теракта деньги незадолго до атаки. По словам защиты, Юсуфзода давал в долг старому другу.
