10:10, 16 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о действиях спонсора террористов из «Крокуса» перед атакой

Спонсор террористов из «Крокуса» пытался покинуть Россию для встречи с боевиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Спонсор террористов из «Крокуса» Якубджони Юсуфзода (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался покинуть Россию за месяц до атаки. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, в феврале 2024 года гражданин Таджикистана хотел попасть в Турцию, однако его не пустили в стамбульском аэропорту пограничники. Тогда он вернулся в Сочи. Предполагается, что целью визита Юсуфзоды была встреча с исполнителями теракта — те в тот период находились в Турции.

Известно, что Юсуфзода стоял на миграционном учете нелегально.

Он перевел исполнителям теракта деньги незадолго до атаки. По словам защиты, Юсуфзода давал в долг старому другу.

Ранее сообщалось, что террорист из «Крокуса» дал первые показания в суде.

